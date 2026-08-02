Власти Грузии продолжают поддерживать контакты с США и рассчитывают на восстановление стратегического партнерства с Вашингтоном. Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Сохраняем оптимистичное ожидание в связи с тем, что между Грузией и США восстановится стратегическое партнерство. Мы поддерживаем коммуникацию с американскими партнерами. Надеемся, что увидим встречные шаги, что в конечном итоге обеспечит восстановление стратегического партнерства. Это наша задача, и мы терпеливо ждем встречных шагов от американской стороны», — сказал Кобахидзе.

Отношения между Тбилиси и Вашингтоном заметно ухудшились в 2024 году после принятия в Грузии закона об иностранных агентах. Позднее, после заявления премьер-министра Грузии от 28 ноября 2024 года о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении страны в Евросоюз, Госдепартамент США объявил о приостановке стратегического партнерства с республикой.