В Греции два пожарных вертолета Bell столкнулись в воздухе во время операции по тушению крупного лесного пожара в районе Псата к западу от Афин, в результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщил телеканал Skai.

По его данным, после столкновения один из вертолетов загорелся и потерпел крушение, тогда как второй был вынужден совершить посадку. Экипаж первого воздушного судна вышел на связь с оперативным центром и находится в безопасности. К месту происшествия направили машины скорой помощи для эвакуации пилота и его помощника, получивших легкие травмы.

Второй вертолет также был обнаружен.

В то же время информационный портал documentonews.gr сообщил о гибели двух членов экипажа второго вертолета.