Индия и Китай 1 августа официально возобновили трансграничную торговлю через перевал Натху Ла в штате Сикким, прерванную в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает Вьетнамское информационное агентство.

Согласно договоренностям между странами, торговля будет проходить ежегодно с мая по ноябрь с понедельника по четверг. При этом список из 36 разрешенных к обмену товаров останется без изменений.

Перед открытием маршрута индийские власти модернизировали инфраструктуру на контрольно-пропускном пункте Натху Ла и усилили меры безопасности. Впервые для обеспечения порядка и поддержки торгового процесса был направлен женский взвод Индо-тибетской пограничной полиции (ITBP).

Перевал Натху Ла был закрыт 44 года и вновь открыт в 2006 году в рамках мер по укреплению доверия и развитию экономических связей между Индией и Китаем. Возобновление торговли последовало после недавнего восстановления паломнического маршрута к Кайлаш-Мансаровару через этот перевал.