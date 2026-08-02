Спустя 558 дней после начала второго президентского срока рейтинг общественной поддержки президента США Дональда Трампа продолжает снижаться. Согласно агрегированным данным опросов YouGov чистый рейтинг одобрения президента (разница между долей одобряющих и не одобряющих его деятельность) достиг минус 25 пунктов – самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом.

В настоящее время деятельность Трампа одобряют 35% американцев, тогда как 60% выражают недовольство его работой. Еще 4% респондентов затруднились с ответом. По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился еще на 0,4 процентного пункта.

Одной из причин падения рейтинга аналитики называют возобновление американских ударов по Ирану в середине июля. Военная кампания остается непопулярной: 60% американцев считают, что администрация тратит на конфликт слишком много бюджетных средств.

Хотя Дональд Трамп заявил о возобновлении переговоров с Тегераном, он одновременно пригрозил усилить удары по Ирану в случае их провала. При этом эксперты отмечают, что возможности США для проведения масштабной военной операции остаются ограниченными.

Особенно резко ухудшились оценки президента в экономической сфере. Чистый рейтинг одобрения его политики по борьбе с инфляцией и ростом цен снизился до минус 43 пунктов, что также стало антирекордом нынешнего срока.

Главной причиной стало подорожание топлива. До начала конфликта с Ираном средняя цена галлона бензина в США составляла менее $3, сейчас – $4,48.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что правительство готовит меры по стабилизации ситуации. Однако из-за противоречивых заявлений администрации относительно войны многие американцы относятся к таким обещаниям с недоверием.

На основе данных YouGov The Economist также составил прогноз уровня поддержки президента по штатам. Наиболее высокие показатели сохраняются в традиционно республиканских штатах, самые низкие – в демократических. При этом исследование показывает, что недовольство Трампом усиливается даже в ряде штатов, поддержавших его на выборах 2024 года.

Эта тенденция может осложнить положение Республиканской партии на предстоящих выборах в Конгресс.

Среди сторонников президента по-прежнему преобладают белые мужчины, тогда как наиболее критично к нему относятся молодые избиратели, представители этнических меньшинств и граждане с высшим образованием. Несколько снизилась поддержка и среди американцев пенсионного возраста, которые традиционно считались надежным электоратом республиканцев.

Политические приоритеты двух партий также заметно различаются. Для республиканцев главными темами остаются иммиграция, налоги и государственные расходы, тогда как демократы в первую очередь обеспокоены здравоохранением и изменением климата.

По данным YouGov, общественные настроения в США во многом определяются крупными кризисами. Если во время первого срока Трампа центральной темой была пандемия и здравоохранение, а при Джо Байдене – инфляция, вызванная последствиями COVID-19 и войной в Украине, то сегодня все большее влияние на отношение американцев к власти оказывает конфликт вокруг Ирана.