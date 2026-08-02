Миссия Евросоюза под руководством Италии провела проверку танкера, связанного с «теневым флотом» России, чтобы установить его национальную принадлежность и наличие регистрации под определенным флагом. Об этом сообщило Министерство обороны Италии, передает Reuters.

Согласно сообщению, в акватории Средиземного моря итальянский корабль Thaon di Revel остановил танкер Toa Payoh.

Операция прошла к западу от итальянского острова Пантеллерия. Судно следовало из Бенина в Стамбул и ранее было включено в санкционный список Евросоюза. По данным итальянского Минобороны, капитан танкера первоначально отказался взаимодействовать с проверяющими, после чего группа военнослужащих Италии высадилась на борт с вертолета.

Осмотр провели в рамках миссии EUNAVFOR MED Irini – военно-морской операции Евросоюза, созданной в 2020 году для контроля за соблюдением оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии. В дальнейшем мандат миссии был расширен: ей разрешили проводить проверки судов, которые могут быть связаны с использованием нелегальных флагов.

Проверка танкера продолжалась около двух часов. В ней также приняли участие греческое судно и польский морской патрульный самолет. В Министерстве обороны Италии сообщили, что операция прошла в штатном режиме. В настоящее время итальянские власти изучают документы, полученные в ходе проверки.

Ранее итальянские военные остановили в Средиземном море танкер MV SOUTH STAR, связанный с «теневым флотом» России и находящийся под санкциями ЕС.