Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил свою судьбу с историей Одиссея из одноименного фильма Кристофера Нолана, а правящую партию «Грузинская мечта» – с женихами Пенелопы, жены героя древнегреческого эпоса. Об этом он написал в Facebook.

Саакашвили сообщил, что посмотрел фильм «Одиссея» в тюрьме и увидел в картине глубокий философский смысл, связанный с собственной судьбой.

«Одиссей возвращается после 20 лет скитаний, тайком проникает в страну под видом другого человека и по прибытии встречает множество женихов своей жены, Пенелопы, которые давно пытались «разорить» ее… Все они нападают на Одиссея с большой яростью», – написал бывший президент Грузии.

По его словам, образ Пенелопы в этой истории символизирует Грузию, а ее женихи – нынешние власти страны в лице партии «Грузинская мечта».

Саакашвили находится в заключении с октября 2021 года. Грузинские власти обвиняли его по нескольким уголовным делам, в том числе о злоупотреблении полномочиями и незаконном пересечении границы. Сам политик считает преследование политически мотивированным.