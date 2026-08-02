США и Украина проводят консультации по возможной передаче Киеву технологий, необходимых для производства зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил член Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер в эфире телеканала CBS.

Политик отметил, что консультации призваны расширить доступ Украины к американским оборонным технологиям. По его словам, в рамках обсуждений рассматривается возможность предоставления Киеву условий для самостоятельного производства соответствующих систем и освоения необходимых разработок.

Тернер подчеркнул, что переговорный процесс продолжается, но признал, что урегулирование всех связанных с этим вопросов является сложной задачей. При этом конгрессмен не раскрыл подробности возможных соглашений и не назвал сроки их заключения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости осторожного подхода к предоставлению иностранным государствам лицензий на производство американского вооружения.