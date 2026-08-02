Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что подписанный с США меморандум укрепит безопасность страны, региона и союзников Тегерана. Об этом он сообщил в публикации в соцсети X.

«Подписанный меморандум – это результат коллективной мудрости членов Совета Шуры, и все члены поддерживают его. Я верю, что этот меморандум станет центром притяжения наших внешних связей в будущем», – написал президент Ирана.

Он также призвал добиваться выполнения достигнутых договоренностей другой стороной.

«Безопасность страны, региона и наших союзников укрепится благодаря этому меморандуму», – отметил он.