Великобритания, Франция, Германия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция договорились с Украиной о создании совместной коалиции по разработке противоракет для перехвата баллистических ракет, сообщает «Интерфакс».

«Эта инициатива дополнит имеющиеся программы в области ПРО, включая уже полученные суверенные европейские достижения, или те, которые странам-участницам еще предстоит приобрести», – говорится в совместном заявлении.

В документе отмечается, что для защиты Европы необходима глобальная интегрированная система противоракетной обороны, способная сдерживать и нейтрализовать будущие ракетные угрозы. Как указывается в заявлении, достичь этого можно за счет «коллективных усилий, технологических открытий и надежного промышленного сотрудничества».