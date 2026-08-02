Глава украинской компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал сообщение с угрозами в адрес Ирана. Компания известна как производитель ракет «Фламинго» и ударных дронов серии FP.

К публикации Штилермана была приложена иллюстрация с розовыми фламинго, летящими по дуге, соединяющей Украину с Ираном. На изображении также размещены логотип компании и подпись: «Живут ли «Фламинго» в Иране? Мы скоро узнаем».

В тексте публикации Штилерман заявил: «Мы напоминаем всем, кто угрожает Украине ракетами: наши «Фламинго» могут пролететь 3000 км».

Это не первый случай, когда глава Fire Point использует подобную риторику. Ранее он заявлял о намерении нанести удар баллистическими ракетами по Москве уже этой осенью, а также угрожал нанести удары по крупнейшим российским маркетплейсам.