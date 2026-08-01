Американская авиация нанесла удар по жилому дому на иранском острове Кешм с применением мощной авиабомбы. Об этом свидетельствует анализ видеозаписей, фотографий и спутниковых снимков, проведенный газетой The New York Times.

Как сообщили иранские СМИ в четверг, после удара два человека остались под завалами. Позднее их удалось обнаружить и доставить в больницу.

«США нанесли удар по дому семьи на острове Кешм в четверг мощной бомбой», – говорится в материале.

По данным иранских властей, в результате атаки погибли глава семьи, его жена и их двухлетний сын. Еще двое детей были найдены живыми под обломками здания.

«Размер воронки и фрагменты боеприпаса указывают на то, что была применена бомба Mark-84 весом около 900 килограммов. Это одна из самых крупных обычных авиабомб, имеющихся на вооружении армии США», – отмечается в сообщении.

Газета указывает, что произошедшее вызывает вопросы о целях американских ударов в рамках военной кампании в Иране, а также о причинах применения столь мощных боеприпасов.

Официальный представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс заявил, что обстоятельства инцидента изучаются. «Американские военные никогда не бьют по гражданским лицам», – приводятся в материале его слова.

Вместе с тем, как отмечает издание, анализ показал, что обломки здания и поврежденные автомобили находились на расстоянии нескольких десятков метров от места удара. Иранские власти также заявляли о повреждении около 20 домов.

«Удар был нанесен по густонаселенному району острова, который находится в Ормузском проливе», — отмечается в сообщении.

Издание добавляет, что в ходе анализа не было обнаружено иранских военных объектов в непосредственной близости от разрушенного дома.