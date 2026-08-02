Российские войска минувшей ночью нанесли удары по двум судам и резервуару с горючим, которые использовались в интересах ВСУ, в украинских портах и акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса – резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, в порту «Николаев» – морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах восточнее н. п. Затока поражено судно типа «сухогруз», перевозившее военное имущество», – говорится в сообщении.