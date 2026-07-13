В первой половине 2026 года страны Евросоюза импортировали рекордное количество сжиженного природного газа с крупнейшего российского завода «Ямал СПГ».

Как пишет Financial Times со ссылкой на данные компании Kpler, в январе-июне страны ЕС закупили у российского предприятия 9,89 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) — это на 18% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Стоимость закупленного газа оценивается примерно в шесть миллиардов евро. Основными покупателями были Франция, Бельгия и Испания.

С 1 января 2027 года вступит в силу запрет на покупку СПГ странами Евросоюза по долгосрочным контрактам. Ограничения на краткосрочные контракты уже действуют с весны 2026 года.

«Ямал СПГ» — совместное предприятия российского «Новатэка» (владеет контрольным пакетом в 50,1%), французского Total (20%), Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и китайского Фонда Шелкового пути (9,9%). Компания Total сохранила долю в проекте после начала большой войны России с Украиной. Однако в компании заявляли, что, вероятно, будут вынуждены выйти из «Ямала СПГ» после вступления в силу санкций, запрещающих, в числе прочего закупать европейским компаниям российский СПГ для продажи за пределами Евросоюза.