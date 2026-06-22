Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев встретился с министром промышленности и строительного производства Туркменистана Тойгулы Нуровым.

Об этом сообщается на странице Госкомитета по градостроительству и архитектуре в социальной сети X.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития братских и стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, а также сотрудничества в сферах градостроительства и строительства.

«Также была высоко оценена поддержка, оказываемая Туркменистаном работам по восстановлению и реконструкции, проводимым в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Было подчеркнуто, что строящаяся в городе Физули мечеть является очередным проявлением дружбы, братства и общих духовных ценностей наших народов», — говорится в сообщении.