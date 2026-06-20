Великобритания разрабатывает недорогое оружие большой дальности, которое планируется разместить на территории Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей министерства обороны.

Издание пишет, что оружие «не будет зависеть от США в плане компонентов и данных».

«В ближайшие месяцы в Великобритании и в Украине пройдут испытания трех систем британской разработки — от компаний MBDA, MGI Engineering и Rotron Aerospace — с целью их поставки на передовую в течение года. Запущенный в конце 2024 года проект Brakestop был ускорен с целью оказания поддержки Киеву», — пишет агентство.

По словам официальных лиц, ожидается, что оружие будет менее точным, чем ракеты Storm Shadow, и оно будет стоить примерно вдвое дешевле своего англо-французского аналога.

В публикации говорится, что системы не смогут уничтожать бункеры. Их вооруженная боевая часть составит не менее 225 килограммов, оружие сможет поражать цели на расстоянии более 500 километров. Его стоимость должна составить около $529 тысяч без учета боевой части.

Компании заявляют, что они смогут производить не менее 40 единиц оружия в месяц в течение трех-четырех месяцев после получения заказа. Но если они не выиграют контракт, то будут стремиться продавать системы напрямую Украине или другим европейским странам.