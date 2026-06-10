Государственная дума РФ приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий депортировать из России иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служили в российской армии и принимали участие в боевых действиях.

Согласно тексту законопроекта, таким иностранцам также нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Кроме того, им не смогут запретить въезд в Россию или признать пребывание на территории страны нежелательным.

Для ветеранов боевых действий дополнительно снимаются запреты на выдачу, переоформление и аннулирование патентов и разрешений на работу. Соответствующие решения, принятые в отношении них с 24 февраля 2022 года, автоматически утрачивают силу. При этом если иностранный контрактник или ветеран нарушит миграционное законодательство, вместо выдворения ему может грозить административный штраф до 50 тыс. руб. или обязательные работы. Законопроект был внесен в Госдуму правительством в ноябре 2025 года. Как отмечали депутаты, он призван защитить иностранцев, которые рискуют своей жизнью на фронте, от уголовного преследования на родине и бюрократических проблем в России.