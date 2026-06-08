Авиасообщение на Ближнем Востоке фактически парализовано после резкого обострения конфликта между Ираном и Израилем. Воздушное пространство над Иран, Ирак и Сирия временно закрыто для гражданской авиации из-за угрозы безопасности.

Израиль также приостановил приём и отправку рейсов, однако несколько самолётов уже успели вылететь в направлении Будапешта, Афин и Эйлата. В небе над регионом фиксируется скопление воздушных судов, которые перенаправляются через Иорданию.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июня Иран запустил ракеты по Израилю. Власти Ирака объявили о закрытии воздушного пространства на 72 часа. Сирия заявила о закрытии аэропорта Дамаска на 12 часов — там произошли взрывы от перехвата иранских ракет.