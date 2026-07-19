Иранские ракетные удары по американским военным базам в Иордании в последние дни привели к потере значительного числа вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

По информации газеты, атаки продолжались на протяжении последних пяти дней. Один из ударов пришелся по авиабазе имени принца Хасана на востоке Иордании, где были размещены американские вертолеты. Точное количество поврежденных машин, как и степень полученных ими повреждений, не уточняется.

Стоимость одного вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk оценивается примерно в $21 млн.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате иранского удара по другой американской базе в Иордании погибли двое военнослужащих, еще один числится пропавшим без вести, а четверо получили ранения и были госпитализированы. По данным командования, с начала войны погибли 16 американских военных, более 430 получили ранения.