Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что откажется от повышения собственной зарплаты, несмотря на одобренный городским советом законопроект, предусматривающий увеличение окладов муниципальных чиновников на 18%. Об этом сообщает ABC News.

Как сообщает американская пресса, городской совет Нью-Йорка на этой неделе одобрил законопроект о повышении заработной платы. Еще до голосования Мамдани заявил журналистам, что не намерен пользоваться предусмотренным повышением.

«Я просто не помню, чтобы, когда я стучался в чью-либо дверь в Нью-Йорке, мне говорили, что проблема в том, что мэр получает слишком мало», – сказал он.

По словам градоначальника, он хотел бы, чтобы эти средства «оказались в карманах тех, кому в городе действительно тяжело».

Если Мамдани подпишет закон, это станет первым повышением зарплат членов городского совета Нью-Йорка с 2016 года.