Нефтебаза в Михайловске Ставропольского края в третий раз за последние две недели подверглась украинской атаке, местные жители сообщают о нескольких очагах возгорания, передает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

В социальных сетях появились кадры, на которых запечатлены несколько пожаров, возникших после атаки.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил атаку беспилотников, заявив, что «возгорание зафиксировано в промзоне на севере Ставрополя».

По данным РБК-Украина, целью беспилотников вновь стала нефтебаза ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». Предприятие считается одним из крупнейших топливных объектов на юге России и используется для приема, хранения и распределения бензина и дизельного топлива.

Это уже не первый удар по объекту в Михайловске. В ночь на 9 июля «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» также подвергся атаке беспилотников, а возникший пожар к утру продолжал усиливаться.

Спустя несколько дней, в ночь на 13 июля, нефтебаза вновь подверглась атаке дронов.