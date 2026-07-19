Первая библиотека под открытым небом – «Книжный пункт» – открылась в центре Шуши в рамках Дней поэзии Вагифа, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Проект реализован Министерством культуры совместно с Управлением Государственного заповедника города Шуша, ООО Azercell Telekom и Aztelekom.

Как отметили организаторы, основная цель создания библиотеки — популяризация чтения и литературы среди жителей города.

В церемонии открытия приняли участие советник министра культуры Орхан Фикретоглу, исполнительный директор Управления Государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов и директор департамента корпоративных коммуникаций Azercell Сона Аббасова.

Участники мероприятия сообщили, что «Книжный пункт» будет работать в круглосуточном режиме и станет доступен для всех желающих.

Первым посетителем новой библиотеки стал народный поэт Вахид Азиз. В ходе встречи, которую модерировал председатель Молодежного совета Союза писателей Азербайджана, поэт и эссеист Фарид Гусейн, он прочитал свои стихи и ответил на вопросы участников.