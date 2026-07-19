Административное здание посольства Азербайджана в Украине получило повреждения в результате массированного ракетного удара по Киеву, нанесенного российскими войсками в ночь на 19 июля. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

По предварительным данным, взрывной волной от ракеты, упавшей в 200–250 метрах от здания у станции метро «Лукьяновка», в здании выбило окна и появились трещины на потолке. Сотрудники дипломатического представительства не пострадали.

Как отмечает агентство, с начала войны в Украине административное здание посольства Азербайджана уже неоднократно получало повреждения.

Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 19 июля нанесли массированный ракетный удар по Киеву, в украинской столице на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели многочисленные взрывы.