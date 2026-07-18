Тело азербайджанского капитана Самеда Насруллаева, погибшего в результате атаки беспилотника на гражданское торговое судно Atlas Bey у побережья Одессы, отправлено на родину, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Согласно сообщению ведомства, отправка тела на родину была организована в рамках консульских мероприятий и координационной работы, проведенной посольством Азербайджана в Украине. Отправка состоялась 17 июля.

В МИД Азербайджана вновь выразили соболезнования родным и близким Самеда Насруллаева.

Напомним, 14 июля гражданское торговое судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime, подверглось атаке беспилотника у побережья Одессы. На борту находились 11 граждан Азербайджана. Десять членов экипажа — граждане Азербайджана — были доставлены на берег в Одессе, капитан судна пропал.