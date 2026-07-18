Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не будет появляться на публике до завершения войны с США и Израилем из соображений безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Иране.

По словам собеседника агентства, решение связано с продолжающимся военным конфликтом и сохраняющимися угрозами безопасности.

«Из-за войны и из соображений безопасности он не выходит в публичное пространство», — заявил источник.

Он отметил, что иранский лидер вернется к публичной деятельности после нормализации обстановки.

«Правительство ждет, когда ситуация нормализуется. После этого он появится на публике», — добавил собеседник издания.