Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с послом Аргентины Симоном Акселем Вахнишем попросил передать президенту страны Хавьеру Милею пожелания победы аргентинской сборной в финале чемпионата мира по футболу.

Видеозапись встречи распространила канцелярия израильского премьера. Во время беседы посол вручил Нетаньяху мяч той же модели, которым играют на матчах чемпионата мира, а также футболку сборной Аргентины.

Кроме того, Вахниш дал премьеру прослушать голосовое сообщение от Милея со своего телефона, одновременно переводя его с испанского на иврит.

В ответ Нетаньяху записал собственное обращение, чередуя иврит и английский языки, и пожелал аргентинской сборной победы в финале чемпионата мира против команды Испании, который состоится 19 июля.

«Хавьер, ты друг, настоящий друг. Мы поддерживаем тебя, мы поддерживаем Аргентину во многих отношениях, в том числе и завтра. Удачи!» – сказал Нетаньяху.