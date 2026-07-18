Американские военные приступили к очередной волне ударов по Ирану, атаки ведутся седьмую ночь подряд.

Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«CENTCOM начал новый раунд ударов против Ирана сегодня в 15:00 по времени восточного побережья США (23:00 по Баку) седьмую ночь подряд. Удары призваны еще больше ослабить иранский военный потенциал», — говорится в сообщении командования в социальной сети X.

Серия из трех взрывов прогремела в городе Сирик, сообщила гостелерадиокомпания исламской республики.