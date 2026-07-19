Объединенные Арабские Эмираты выразили глубокую обеспокоенность последними событиями на Ближнем Востоке и призвали к немедленному прекращению эскалации, говорится в заявлении МИД страны.

«ОАЭ призывают проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать серьезных последствий и не ввергнуть регион на новые уровни насилия и нестабильности», — говорится в заявлении МИД Эмиратов.

Власти страны также призвали США и Иран немедленно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что свободное и безопасное судоходство через Ормузский пролив имеет жизненно важное значение для мировой экономики.