Иран в понедельник осуществил новую волну запусков ракет по территории Израиля. В центральных и северных районах страны были объявлены сигналы воздушной тревоги, сообщили израильские военные.

По информации Корпуса стражей исламской революции (КСИР), удары были нанесены по авиабазам Неватим и Тель-Ноф. В Тегеране утверждают, что операция стала ответом на недавний израильский ракетный удар по нескольким радиолокационным объектам в различных регионах Ирана.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что все ракеты, выпущенные Ираном в ходе утренней атаки, были успешно перехвачены средствами противовоздушной обороны.

09:07 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам в центральной и западной частях Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

Израиль сообщает, что нанес удар по нефтехимическому объекту в Иране. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о взрывах в Тегеране, Исфахане и Тебризе.

Иран запустил ракеты в сторону Израиля в ответ на израильскую атаку.