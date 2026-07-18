Меры безопасности во время традиционного ужина президента США Дональда Трампа с корреспондентами Белого дома будут существенно усилены после попытки покушения на главу государства, произошедшей на предыдущем мероприятии, сообщает The New York Post.

Как отмечает NYP, мероприятие, запланированное на 24 июля в отеле Waldorf Astoria, пройдет без традиционных бумажных пропусков и масштабных коктейльных приемов, где, по оценке издания, «практически любой мог затеряться в толпе». Кроме того, бальный зал гостиницы рассчитан примерно на 1 тыс. человек, что составляет менее четверти вместимости отеля Washington Hilton и, как ожидается, упростит обеспечение безопасности.

«Мы уверены в плане безопасности этого мероприятия, и мы уже обеспечивали безопасность этого места раньше», — заявил представитель Секретной службы Том Линч.

По данным газеты, решение об усилении мер безопасности принято после инцидента, произошедшего 25 апреля в отеле Washington Hilton, где находился Трамп. По информации властей, вооруженный мужчина смог попасть на мероприятие, имея при себе дробовик, пистолет и ножи.

Источник CBS News сообщил, что после задержания подозреваемый заявил, что его целью были «чиновники администрации» США. Другой собеседник издания в правоохранительных органах уточнил, что речь шла не конкретно о Трампе, а именно о представителях администрации.

После инцидента президент США провел пресс-конференцию. Позднее в социальной сети Truth Social он сообщил, что предлагал «не прерывать шоу», однако в итоге последовал указаниям сотрудников службы безопасности.