Российские войска в ночь на 19 июля нанесли массированный ракетный удар по Киеву, в украинской столице на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели многочисленные взрывы, передает агентство AFP.

В Днепровском районе после удара возникло задымление вблизи торгового центра, а из-за падения обломков загорелось здание общежития. В Шевченковском районе огонь охватил трехэтажную пристройку к административному зданию. Кроме того, повреждения получили более десяти припаркованных автомобилей, а в расположенном рядом жилом доме выбило окна.

В Соломенском районе обломки упали рядом с девятиэтажным жилым домом, повредив остекление. Там же произошло возгорание на крыше супермаркета и в соседнем жилом доме, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По последним данным, пострадали 13 человек. Киевская городская военная администрация сообщила об одном погибшем.

Под удар также попали территории вблизи посольства Азербайджана.