Германия увеличила расходы на оборону в два раза с 2022 года, в текущем году они выросли до €124 млрд. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц перед отлетом в Анкару на саммит НАТО.

«Германия уже повысила свои расходы на оборону в 2026 году до €124 млрд. С 2022 года <…> мы удвоили наши расходы на оборону», — сказал он. «Мы прилагаем эти усилия не для того, чтобы кому-то сделать одолжение. Мы прилагаем эти усилия, поскольку это необходимо для нашей обороны и безопасности», — подчеркнул Мерц.

Ранее канцлер неоднократно заявлял о стремлении властей ФРГ превратить Бундесвер в сильнейшую конвенциональную армию в Европе.

Канцлер Германии также отметил, что НАТО в эти дни является более европейской, чем когда-либо прежде.

НАТО, по словам Мерца, «сегодня является более европейской [организацией], чем когда-либо прежде, но все же остается трансатлантической в корне».

«В этом контексте я надеюсь на хорошую встречу в Анкаре, на хороший саммит НАТО и на хорошее продолжение трансатлантического сотрудничества со значительно более сильным европейским направлением», — добавил он.

Глава правительства ФРГ также подтвердил, что европейские союзники по НАТО договорились о предоставлении Украине в 2026-2027 годы дополнительно €70 млрд.