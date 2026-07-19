Пожар вспыхнул на открытой территории вблизи автодороги Агдам – Физули в Агдамском районе, сообщает МЧС Азербайджана.

После поступления сообщения на горячую линию «112» к месту происшествия были оперативно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

В МЧС отметили, что наличие мин на территории осложняет проведение работ по тушению пожара.

В настоящее время ликвидация возгорания продолжается. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Кроме того, пожар на открытой местности зафиксирован в Ходжавендском районе. Подразделения Государственной службы пожарной охраны принимают меры по его тушению.

В ведомстве также сообщили, что заминированность территории затрудняет проведение противопожарных работ. Мероприятия по ликвидации пожара продолжаются.