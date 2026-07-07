Россия никогда не начнет третью мировую войну, поскольку является слишком большой и ответственной страной, чтобы стать ее инициатором. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия — слишком большая и слишком ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Россия никогда не начинала мировой войны, если вспомнить историю.

«Но когда ее начали против нас, мы отвечали до самого конца», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что Россия может применить ядерное оружие лишь в случае, если что-то будет угрожать существованию страны

Представитель Кремля напомнил, что у России есть ядерная доктрина, в которой четко прописаны условия применения ядерного оружия.

«Она предельно ясна, понятна и проста. Если что-то будет угрожать самому существованию российского государства, ядерное оружие будет применено. В противном случае — нет. Это очень важно понимать», — подчеркнул Песков.