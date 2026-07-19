Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что ответственность за разминирование Ормузского пролива лежит на Тегеране. Об этом сообщает агентство Fars.

Дипломат отметил, что Тегеран предложил новое решение для прохода судов через Ормузский пролив в направлении Омана, однако его детали пока не раскрываются.

По словам Гарибабади, Иран не намерен нарушать суверенитет Омана, но будет всеми доступными средствами отстаивать свое право на контроль над Ормузским проливом, не рассматривая альтернативный южный маршрут.

Кроме того, замминистра вновь заявил, что на данный момент Иран и США не ведут переговоров в рамках Исламабадского соглашения. При этом Тегеран не намерен выдвигать каких-либо предварительных условий для диалога с Вашингтоном.