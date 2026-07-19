Сборная Англии со счетом 6:4 одержала победу над командой Франции в матче за третье место чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Майами, сообщает ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Деклан Райс (3-я минута), Эзри Конса (18), Букайо Сака (37, 45+1, 87) и Джуд Беллингем (90+8). У сборной Франции голы забили Килиан Мбаппе (48, 66), Брэдли Барколя (54) и Усман Дембеле (90+6).

В финале мирового первенства встретятся сборные Аргентины и Испании. Игра пройдет 19 июля и начнется в 23:00 по Баку. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале предыдущего турнира в серии пенальти победила команду Франции.

Матч между сборными Англии и Франции стал самым результативным в истории встреч за третье место на чемпионатах мира. Прежний рекорд был установлен в 1958 году, когда французы со счетом 6:3 обыграли команду ФРГ. Англичане во второй раз в своей истории вошли в число призеров мирового первенства. Ранее им удалось завоевать золото домашнего чемпионата мира 1966 года.