Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд назвал неприемлемой критику со стороны администрации США в адрес Канады из-за природных пожаров и призвал Вашингтон отказаться от угроз.

По словам Форда, «заявления, которые прозвучали со стороны администрации (США), абсолютно неприемлемы». «Мне очень жаль, что администрация США и члены Конгресса направляют письма, обвиняют нас и тому подобное», – добавил он. При этом глава провинции напомнил, что Канада неоднократно помогала Соединенным Штатам в борьбе с природными пожарами. «Так и поступают соседи, верно? Не стоит сразу выступать с угрозами и критикой», – пояснил он.

Форд также выступил с предложением для американского президента Дональда Трампа.

«Почему бы вам не отменить пошлины на пиломатериалы хвойных пород? Поскольку 33% древесины, которые вы используете при строительстве зданий, поступает из Канады», – сказал Форд. По его словам, снижение тарифов позволило бы канадским властям «решить многие проблемы», связанные с профилактикой природных пожаров и ликвидацией их последствий.

Провинция Онтарио остается одним из наиболее пострадавших от лесных пожаров регионов страны.

17 июля Трамп пригрозил Канаде повышением таможенных пошлин, связав это с лесными пожарами, дым от которых накрыл ряд крупных американских городов, включая Вашингтон, Нью-Йорк, Детройт и Чикаго. По словам президента США, администрация «считает Канаду ответственной за тот факт, что они не содержат должным образом свои леса».