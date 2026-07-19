Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске подвергся атаке с применением беспилотников, сообщает пресс-служба компании.

«В ходе проведения погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера — ASIA с нефтью компании «Тенгизшевройл» («Шеврон») и NISSOS IOS с нефтью компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК «КазМунайГаз») — подверглись целенаправленной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. На судах под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находятся международные экипажи. В результате нападения на танкере ASIA произошло возгорание, которое удалось ликвидировать при участии аварийно-спасательных сил КТК», — говорится в сообщении компании.

В КТК отметили, что погрузка нефти остановлена, пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет.

«Розлива нефти не допущено. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкера сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений», – отметили в КТК.

В компании заявили, что произошедшее стало «уже пятым актом прямой агрессии против сугубо гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права».

«Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. Полагаем, что атака на объект компании и гражданские суда в акватории Морского терминала КТК – это атака и на интересы стран-участниц КТК», – сказано в сообщении.