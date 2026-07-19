Капитан Самед Насруллаев, погибший в результате атаки на судно у берегов Одессы, похоронен в Лянкяране, сообщают местные СМИ.

Тело капитана доставили в его родной поселок Балыкчылар Лянкяранского района и передали семье. После церемонии прощания Самеда Насруллаева похоронили на местном кладбище.

14 июля гражданское торговое судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime, подверглось атаке беспилотника у побережья Одессы. На его борту находились 11 граждан Азербайджана. В результате атаки погиб капитан судна Самед Насруллаев.

При содействии посольства Азербайджана в Киеве 15 июля десять эвакуированных членов экипажа – граждан Азербайджана – были отправлены на родину через территорию Молдовы. Тело Насруллаева нашли 16 июля и доставили в Одессу.