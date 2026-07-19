В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков, при этом ночью и утром местами возможны кратковременные дожди, а северо-западный ветер временами усилится, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 22-24 градуса, днем ожидается 27-30 градусов тепла. Атмосферное давление будет на уровне 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем – 55-60%.

В большинстве районов Азербайджана установится преимущественно ясная погода. Вместе с тем в отдельных горных и предгорных районах возможны осадки, местами ожидаются ливни, грозы и град. В горных районах временами прогнозируется туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26 градусов, днем – 33-38 градусов тепла. В горах ночью ожидается 13-18 градусов, днем – 23-28 градусов тепла.