Американский политический комментатор Брайан Лейб по итогам поездки в Азербайджан заявил, что отношения между Баку и Вашингтоном «никогда не были такими прочными».

Лейб сообщил, что провел неделю в Баку и возглавил делегацию американских журналистов на IV Шушинском глобальном медиафоруме.

«Для меня было большой честью пообщаться с представителями СМИ и журналистами со всего мира, встретиться с влиятельными лидерами и политиками, а также лично увидеть впечатляющие преобразования, происходящие по всей стране, включая невероятный проект Sea Breeze Baku», — написал он.

По словам Лейба, в Азербайджане его повсюду встречали с искренней теплотой и гостеприимством.

«Дружеское отношение азербайджанского народа к Соединенным Штатам и его уважение к американцам были очевидны», — отметил он.

Комментатор также напомнил, что во время его пребывания в Азербайджане президент США Дональд Трамп поделился в Truth Social статьей Breitbart News о развитии партнерства между двумя странами. Вскоре после этого президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Трампа «человеком мира», отметив его вклад в укрепление регионального мира и азербайджано-американских отношений.

«Это стало мощным напоминанием о том, что отношения между нашими странами никогда не были сильнее», — подчеркнул Лейб.

Он призвал укреплять практические связи между Азербайджаном и США, в частности восстановить прямое авиасообщение с Нью-Йорком, Вашингтоном и Майами. По его мнению, это позволит ускорить развитие торговли, инвестиций, туризма, культурных обменов и межправительственного сотрудничества.

«Более тесное транспортное сообщение создает более прочные партнерские отношения», — написал он.

Лейб заявил, что покидает «Страну огней» вдохновленным и с оптимизмом смотрит на будущее двусторонних связей.

«Благодаря лидерству президентов Трампа и Алиева будущее отношений между США и Азербайджаном выглядит светлее, чем когда-либо. Азербайджан — надежный партнер и стабилизирующая сила в стратегически важном и нестабильном регионе. Я уверен, что лучшие дни азербайджано-американских отношений еще впереди», — заключил он.