Новый президент Венгрии будет избран парламентом в течение 30 дней, а до этого исполнение обязанностей главы государства возьмет на себя спикер парламента, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

В субботу президент Венгрии Тамаш Шуйок сообщил, что подписал принятую парламентом поправку, предусматривающую прекращение его полномочий и ограничение числа депутатских сроков до трех.

«Государственное собрание (парламент — ред.) в течение 30 дней должно избрать нового президента республики… С 20 июля полномочия президента республики временно исполняет спикер парламента Агнеш Форстхоффер», – сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Ранее на этой неделе парламент Венгрии одобрил предложенную Мадьяром 17-ю поправку к конституции, которая, в частности, предусматривает отстранение Шуйока от должности. По словам премьера, в случае если президент не подпишет документ в установленный пятидневный срок, в отношении него будет инициирована процедура импичмента.