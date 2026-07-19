Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 19 июля нанесли удары по ряду российских военных и военно-экономических объектов, поразив, в частности, два танкера, плавучий кран, зенитный ракетный комплекс «Бук» и автомобильный мост, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«В ночь на 19 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей противника», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ, которое приводит «Интерфакс-Украина».

По данным украинского Генштаба, ударам подверглись два танкера в акватории Черного моря и плавучий кран в Азовском море. В ведомстве утверждают, что танкеры используются для перевозки российской нефти, нефтепродуктов и топлива, а плавучие краны обеспечивают портовые работы, погрузку и разгрузку грузов, а также «поддерживают функционирование военной морской логистики».

Кроме того, как заявили в Генштабе ВСУ, поражен зенитный ракетный комплекс «Бук» в районе находящегося под контролем России Зеленополья Запорожской области Украины. Также, по данным ведомства, удар нанесен по автомобильному мосту вблизи находящегося под контролем России Новоэкономического в Донецкой области, который российские войска «использовали для обеспечения военной логистики».

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди, в свою очередь, сообщил, что в ночь на 19 июля были атакованы 13 энергоузлов и подстанций: восемь — в Крыму и еще пять — на территориях юга и востока Украины, находящихся под контролем России. Кроме того, по его словам, в Черном море были атакованы четыре судна «теневого флота» РФ. В своем Telegram-канале он отметил, что с 1 по 19 июля «общее число пораженных целей достигло 176 единиц».