Сельскохозяйственный вертолет Ми-2 потерпел крушение вблизи станицы Калининской Краснодарского края, пилот погиб, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«В 2 км от станицы Калининской (в районе западной окраины) при проведении обработки полей произошло падение вертолета Ми-2 сельскохозяйственного назначения. Вследствие крушения погиб пилот воздушного судна», — говорится в сообщении ведомства.

В результате падения вертолета произошло возгорание на площади 20 кв. м. Пожарные оперативно ликвидировали пожар, уточнили в МЧС.