Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых решений по обеспечению и развитию Вооруженных сил страны, которые разрабатываются с учетом предложений военных и руководства оборонного сектора, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Как отметил Зеленский, подготовке этих решений предшествовала серия продолжительных обсуждений и консультаций с представителями руководства страны. По его словам, при выработке изменений также будут учитываться предложения, поступающие от граждан и военнослужащих.

«Вчера и сегодня много было консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Я говорил сегодня с Александром Сырским, решения по армии будут наработаны», — подчеркнул Зеленский.

В Киеве и ряде других городов Украины третий день продолжаются акции протеста, вызванные увольнением Федорова с поста министра обороны. Участники митингов требуют от властей пересмотреть кадровые решения, принятые в руководстве оборонного ведомства.