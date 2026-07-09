Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди и глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора обсудили региональную эскалацию и обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил оманский МИД.

«Стороны подчеркнули необходимость прекращения военной эскалации и выработки мирных политических решений, учитывающих интересы всех сторон», — говорится в заявлении.

Министры также указали на важность обеспечения беспрепятственного движения коммерческих судов и поставок энергоносителей через Ормузский пролив.