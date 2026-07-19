Российские войска в ночь на 19 июля нанесли по Киеву один из самых массированных ударов с применением баллистических ракет и беспилотников, выпустив более 40 ракет различных типов и 120 ударных дронов, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«По состоянию на сейчас в Киеве и в области известно об одном погибшем человеке, еще 16 получили ранения. Мои соболезнования всем родным и близким. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На трех локациях продолжается ликвидация последствий обстрела, задействовано почти 600 спасателей. Работают соответствующие службы также в Одесской области», – говорится в заявлении.

Как сообщил Зеленский, за минувшую неделю Россия применила против Украины около 1450 ударных беспилотников, свыше 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет различных типов. По его словам, ранения получили жители Одесской области и Запорожья, разрушения зафиксированы в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, под российские удары на этой неделе также попали Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области.

Отдельно украинский лидер подчеркнул, что защита от баллистических ракет остается одним из главных приоритетов.

«Перехватчики нужны каждый день, и я благодарен всем, кто серьезно относится к нашим договоренностям и обеспечивает поставки антибаллистики. Эти пакеты сейчас – это буквально спасенные жизни во время каждой российской массированной атаки. И очень важно, чтобы наряду с работой над антибаллистикой продолжалось давление на Россию. Промедление с новыми решениями даёт Москве возможность спланировать не только новые атаки против наших людей, но и как избежать новых санкционных ограничений», – подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 19 июля нанесли массированный ракетный удар по Киеву, в украинской столице на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели многочисленные взрывы.