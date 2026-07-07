Премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла желание американского президента Дональда Трампа получить контроль над Гренландией. Остров не продается, заявила она на саммите НАТО в Анкаре.

«Конечно, Гренландия не продается, мы четко заявили об этом с самого начала, — приводит слова Фредериксен агентство Ritzau. — Этого не произойдет. Гренландия очень четко заявила, что не хочет быть частью США. И я ожидаю, что все будут уважать наш суверенитет как королевства».

По словам главы датского правительства, у ее страны хорошее военное сотрудничество с США.

«У нас хорошее сотрудничество с американцами в вопросах безопасности в Арктике. Мы хотели бы его расширить. У нас также есть рабочие группы, которые в настоящее время изучают именно этот вопрос. Но Гренландия не продается», — повторила Фредериксен.

Она подчеркнула, что Дания в значительной степени выполняет целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 5% ВВП. По ее словам, основное внимание следует уделить внешним угрозам альянса.

«За пределами НАТО много врагов, нам не нужна внутренняя вражда внутри НАТО, — отметила премьер. — Если мы хотим лучшего для наших стран в НАТО, то мы должны держаться вместе».

Фредериксен также заявила, что не намерена обсуждать с Трампом его заявления о Гренландии на встрече в Анкаре.

«Обсуждения по поводу Крайнего Севера, Арктики или Гренландии, в частности, не запланированы, — сказала она. — Я рада, что НАТО сегодня берет на себя большую ответственность за Арктический регион. Это абсолютно необходимо».