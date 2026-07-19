Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана призвало жителей соблюдать меры предосторожности в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, сообщает пресс-служба ведомства.

В МЧС отметили, что, по данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни в отдельных районах ожидаются интенсивные осадки, грозы, сильный ветер, а на некоторых горных реках возможны кратковременные сели.

Ведомство рекомендует при угрозе селей и наводнений избегать потенциально опасных участков, а при возникновении непосредственной опасности незамедлительно подняться на ближайшую возвышенность.

Кроме того, в МЧС напомнили, что во время сильного ветра запрещено купаться и выходить в море на маломерных судах. Жителям также советуют держаться подальше от легких конструкций, временных сооружений, зданий, рекламных щитов, линий электропередачи, опор электросетей и высоких деревьев.

В ведомстве подчеркнули, что в ветреную погоду возрастает риск быстрого распространения огня, поэтому необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Во время грозы рекомендуется отключить электроприборы от сети, не пользоваться телефонами, не приближаться к линиям электропередачи, молниеотводам, водосточным желобам и антеннам, а также не укрываться под высокими деревьями. На открытой местности следует выбрать низменный участок, а при нахождении в автомобиле – остановиться, поднять стекла и дождаться окончания грозы.