Иран за период приостановки санкций США экспортировал около 70 млн баррелей нефти общей стоимостью $5–6 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные неправительственной организации United Against Nuclear Iran.

По данным газеты, с середины июня по середину июля около 20 иранских танкеров отправились с грузами в страны Азии.

Как отмечает издание, 22 июня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США опубликовало документ, согласно которому была выдана генеральная лицензия, разрешавшая производство, поставки и продажу иранской нефти и нефтепродуктов.

Однако уже 7 июля Минфин США отменил выданную в июне генеральную лицензию, смягчавшую санкции против нефтяного сектора Ирана до 21 августа, и запретил заключение новых сделок в этой сфере.