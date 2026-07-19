Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении американскими военными ударов по территории Ирана.

«Центральное командование завершило очередной раунд ударов по Ирану. В ходе восьмой подряд ночи нанесения ударов силы CENTCOM поразили иранские военные объекты берегового наблюдения и объекты ПВО, средства ВМС, склады с ракетами и дронами», – говорится в публикации, размещенной на странице CENTCOM в X.

В командовании также заявили, что удары наносились по «силам Корпуса стражей исламской революции, которые 17 июля атаковали американских военнослужащих в Иордании».

Тем временем агентство Mehr со ссылкой на ВС исламской республики сообщило, что Иран нанес удары по американским базам в Кувейте в ответ на атаки по иранским городам.

По данным агентства, целью иранских военных стали склады боеприпасов и радиолокационные станции ПВО, расположенные на двух американских базах на территории эмирата.

Ранее Mehr сообщило, что американские военные нанесли удары по городам Бендер-Аббас, Сирик и Хаджиабад, а также по острову Кешм в Ормузском проливе.

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